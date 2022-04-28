Анри: «Айнтрахту будет сложно справиться с Антонио»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о противостоянии в полуфинале Лиги Европы между «Вест Хэмом» и франкфуртским «Айнтрахтом».

«Против «Вест Хэма» «Айнтрахту» будет тяжело, особенно учитывая интенсивность игры английского клуба», - сказал Анри в интервью журналистам.

Он отметил, что одной из главной проблем для немецкой команды станет нападающий «молотков» Майкл Антонио.

«Иметь дело с Антонио, если вы не привыкли играть против нападающих такого типа, это очень сложно», - отметил экс-форвард.

Первая игра полуфинального противостояния пройдет в Лондоне в четверг, 28 апреля.