Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри: «Айнтрахту будет сложно справиться с Антонио»

28 Апреля 2022 • 11:32 Комментировать
Вест Хэм
...
Айнтрахт Фр
1.90 3.50 4.20
Через 9 ч. 13 мин.

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о противостоянии в полуфинале Лиги Европы между «Вест Хэмом» и франкфуртским «Айнтрахтом».

«Против «Вест Хэма» «Айнтрахту» будет тяжело, особенно учитывая интенсивность игры английского клуба», - сказал Анри в интервью журналистам.

Он отметил, что одной из главной проблем для немецкой команды станет нападающий «молотков» Майкл Антонио.

«Иметь дело с Антонио, если вы не привыкли играть против нападающих такого типа, это очень сложно», - отметил экс-форвард.

Первая игра полуфинального противостояния пройдет в Лондоне в четверг, 28 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Тьерри Анри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АЙНТРАХТ ФР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
12:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Осимхена обсудил с представителями «Наполи» трансфер игрока
12:26 · Англия. Премьер-лига
Рангник отметил работу медицинского штаба «Манчестер Юнайтед»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» хочет вернуть Уан-Биссаку
11:32 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Айнтрахту будет сложно справиться с Антонио»
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет сохранить Клоппа
11:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Думаю, Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп высоко оценил игру Кейта
11:07 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, кто из игроков «Челси» не сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов провести медицинский осмотр Рюдигера
10:55 · Англия. Премьер-лига
Рангник предложил игрокам «Манчестер Юнайтед» самим выбрать капитана
10:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп признал, что его поразила организация игры «Вильярреала»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Доусон призвал фанатов «Вест Хэма» максимально поддержать клуб в матче Лиги Европы
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет подписать форварда «Уотфорда»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мане – выдающийся игрок»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» поручили Мендешу убедить Нуньеса перейти в английский клуб
Все новости
Рекомендуем