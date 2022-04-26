Наступают решающие стадии плей-офф Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило присмотреться к парам полуфиналистов. Постараемся оценить шансы команд стать победителем второго по рангу клубного турнира континента.

«РБ Лейпциг» - «Глазго Рейнджерс»

Первый финалист Лиги Европы определится в паре «РБ Лейпциг» - «Глазго Рейнджерс». Фаворитом этого противостояния считается представитель немецкой Бундеслиги. «Быки» из Лейпцига представляют собой очень молодой по европейским меркам клуб – он был основан всего 13 лет назад. «РБ Лейпциг» стремительно прогрессировал и успел дважды стать серебряным призёром чемпионата Германии. Кроме того, однажды «быки» достигли полуфинала Лиги чемпионов. Теперь немецкая команда рассчитывает замахнуться на европейский трофей.

«Глазго Рейнджерс» постарается навязать борьбу фавориту, но именно «РБ Лейпциг» мы видим победителем этой дуэли. Шансы на успех «быков» в этом полуфинале достаточно высоки – мы соглашаемся с экспертами, которые оценивают эти самые шансы приблизительно в 80%.

«Вест Хэм» - «Айнтрахт»

Вторую путёвку в финал Лиги Европы будут разыгрывать «Вест Хэм» и «Айнтрахт». Здесь фаворитом дуэли является команда из Англии. «Молотобойцы» Дэвида Мойеса проводят отличный сезон, и завоевание европейского трофея может сделать этот сезон особенным. Если говорить о серьёзных международных титулах, то таковой у «Вест Хэма» пока всего один – лондонская команда выиграла Кубок кубков в далёком 1965 году.

Недооценивать «Айнтрахт» не стоит хотя бы по той причине, что на прошлой стадии турнира команда одолела «Барселону». Тем не менее, вторым финалистом Лиги Европы мы видим «Вест Хэм». Всё-таки лондонцы по ходу сезона и в последнее время выглядят предпочтительнее.

Кто выиграет Лигу Европы

На наш взгляд, в финале Лиги Европы трофей на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» будут разыгрывать «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм». Вот в этой паре явного фаворита уже не будет. Для каждой из команд еврокубковый финал будет нерядовым событием. «Вест Хэм» в последний раз принимал участие в таком матче в 1976 году, а молодой «РБ Лейпциг» может сыграть в европейском финале впервые в своей истории. Так что футбол в теоретическом финале между «быками» и «молотобойцами» может получиться закрытым – слишком уж высока цена ошибки.

Дать точный прогноз на теоретический финал «РБ Лейпциг» - «Вест Хэм» непросто. На сегодняшний день кажется, что в такой паре больше шансов на успех будут иметь немецкие «быки». Впрочем, у «молотобойцев» наверняка найдутся свои доводы на этот счёт. Финала Лиги Европы ждать осталось недолго – матч в Испании пройдёт уже 18 мая.

Александр Тихий