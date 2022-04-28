Мойес: «Вест Хэму» повезло, что у него такие владельцы»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес лестно высказался о владельцах клуба.

«У нас действительно хорошие владельцы! По сравнению с тем, с чем сейчас мирятся некоторые другие клубы, я говорю: «Мне действительно повезло с тем, что у меня есть здесь, в «Вест Хэме», - сказал Мойес на пресс-конференции перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

Ранее владельцы «Вест Хэма» подверглись резкой критике за то, что не смогли поддержать Мойеса и подписать игроков, которых он просил во время январского трансферного окна. Тем не менее, наставник «молотков» считает, что управление клубом осуществляется на высоком уровне.

«У нас действительно отличное правление, отличная группа болельщиков, которые поддерживают команду и поддерживают клуб. Это имеет огромное значение», - сказал Мойес.