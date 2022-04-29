Мойес: «Вест Хэм» сыграл недостаточно хорошо

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес в разговоре с журналистами высказался по поводу поражения своей команды в первом полуфинальном поединке Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Мойес сказал, что лондонский клуб рассчитывал добиться явно другого результата. Тренер «молотобойцев» отметил, что его подопечные сыграли недостаточно хорошо и совершили слишком много глупых ошибок, так что в ответной встрече нужно приложить максимум усилий для того, чтобы победить.

Напомним, что в первом матче «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» со счётом 1:2. Ответный поединок состоится пятого мая.