Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» ограничит себя в сексе, если клуб не пройдет «Вест Хэм»

Девушка Кевина Траппа – бразильская модель Изабель Гуларт – поделилась некоторыми откровениями из личной жизни своего бойфренда.

«Мы с Кевином много занимаемся любовью — четыре или пять раз в неделю. Но если он сыграл в важном матче, а его команда проиграла, я могу сделать себя красивой, сделать маникюр и надеть свое лучшее белье — и секса все равно не будет», - рассказала 37-летняя модель в интервью The Sun.

Таким образом, голкипер немецкого клуба получил дополнительную мотивацию отлично сыграть в воротах в первом полуфинальном поединке Лиги Европы против «Вест Хэма», который состоится в четверг, 28 апреля.