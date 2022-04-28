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Лига Европы

«Айнтрахт» обновил собственный рекорд в Лиге Европы

28 Апреля 2022 • 22:27 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Айнтрахт Фр
1.93 3.50 4.05
2-й тайм

Сегодняшний полуфинальный матч Лиги Европы против «Вест Хэма» уже стал историческим для немецкого «Айнтрахта».

Коллектив из Франкфурта поразил ворота соперников уже на 49-й секунде встречи, проходящей в Лондоне. Этот гол стал самым быстрым для «Айнтрахта» за всю историю выступлений в Лиге Европы.

Автором забитого мяча стал Ансгар Кнауфф, арендованный у дортмундской «Боруссии» до конца следующего сезона. Для 20-летнего вингера это второй гол в турнире (ранее он забивал «Барселоне» в Германии).

Ответный матч «Айнтрахта» против «Вест Хэма» пройдёт 5 мая. Победитель противостояния встретится в финале с сильнейшим из пары «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Ансгар Кнауфф
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ВЕСТ ХЭМ АЙНТРАХТ ФР
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Идет 74 минута Вест Хэм 1:2 Айнтрахт Фр 1.89 3.60 4.30
Идет 75 минута РБ Лейпциг 0:0 Глазго Рейнджерс 1.48 4.60 6.60
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Сегодня, 28 Апреля
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