«Айнтрахт» обновил собственный рекорд в Лиге Европы

Сегодняшний полуфинальный матч Лиги Европы против «Вест Хэма» уже стал историческим для немецкого «Айнтрахта».

Коллектив из Франкфурта поразил ворота соперников уже на 49-й секунде встречи, проходящей в Лондоне. Этот гол стал самым быстрым для «Айнтрахта» за всю историю выступлений в Лиге Европы.

Автором забитого мяча стал Ансгар Кнауфф, арендованный у дортмундской «Боруссии» до конца следующего сезона. Для 20-летнего вингера это второй гол в турнире (ранее он забивал «Барселоне» в Германии).

Ответный матч «Айнтрахта» против «Вест Хэма» пройдёт 5 мая. Победитель противостояния встретится в финале с сильнейшим из пары «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс».