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Лига Европы

Ноубл: «Вест Хэму» по силам выиграть Лигу Европы»

28 Апреля 2022 • 09:12 Комментировать
Вест Хэм
...
Айнтрахт Фр
1.90 3.50 4.20
Через 11 ч. 12 мин.

Полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Футболист считает, что «молотобойцам» по силам выиграть этот турнир, отметив умение лондонцев играть кубковые матчи. В качестве примера англичанин привёл победу над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.  

«У нас хороший состав и я совру, если скажу, что не думаю о трофее. Победа в Лиге Европы стала бы прекрасным окончанием этого невероятного сезона», — цитирует Ноубла пресс-служба УЕФА.

Матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Марк Ноубл
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ВЕСТ ХЭМ АЙНТРАХТ ФР
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28.04  22:00 Вест Хэм ... Айнтрахт Фр 1.89 3.60 4.30
28.04  22:00 РБ Лейпциг ... Глазго Рейнджерс 1.48 4.60 6.60
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