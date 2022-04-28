Ноубл: «Вест Хэму» по силам выиграть Лигу Европы»

Полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Футболист считает, что «молотобойцам» по силам выиграть этот турнир, отметив умение лондонцев играть кубковые матчи. В качестве примера англичанин привёл победу над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«У нас хороший состав и я совру, если скажу, что не думаю о трофее. Победа в Лиге Европы стала бы прекрасным окончанием этого невероятного сезона», — цитирует Ноубла пресс-служба УЕФА.

Матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.