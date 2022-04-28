Доусон призвал фанатов «Вест Хэма» максимально поддержать клуб в матче Лиги Европы

Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон через клубный сайт обратился к болельщикам с просьбой максимально поддержать команду во время домашнего полуфинального матча Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

«Оглядываясь назад на матч 1/8 финала против «Севильи», поддержка, которую оказали фанаты, помогла нам на всем остальном пути. Затем мы отлично сыграли против «Лиона». Нам снова понадобится ваша поддержка. Я уверен, что в четверг шум на стадионе будет неимоверно сумасшедшим», - отметил Доусон.

«Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы в четверг, 28 апреля.