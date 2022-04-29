Форвард «Вест Хэма»: Ещё ничего не закончено

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился с журналистами своим мнением по поводу поражения лондонской команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Антонио заявил, что для лондонского клуба ещё ничего не закончено, ведь впереди будет ещё ответная игра, где «молотобойцы» сыграют намного лучше. Форвард отметил, что в первом матче футболисты «Вест Хэма» действовали не лучшим образом, но моменты были, хотя с реализацией возникли проблемы.

Напомним, что в первом поединке подопечные Дэвида Мойеса уступили «Айнтрахту» со счётом 1:2. Ответная встреча состоится пятого мая.