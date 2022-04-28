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Лига Европы

«Айнтрахт» забил на 1-й минуте и обыграл «Вест Хэм» в гостях в полуфинале Лиги Европы

28 Апреля 2022 • 23:53 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Айнтрахт Фр
окончен

Лондон и Франкфурт-на-Майне – клубы из этих городов стали соперниками по полуфиналу Лиги Европы.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:2Айнтрахт Фр
  1'Кнауфф Ансгар (0:1)
(1:1) Антонио Майкл21'   
  54'Камада Даити (1:2)
Ареола АльфонсДжонсон БенДоусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл АронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродЛансини Мануэль  66' (Бенрахма Саид (  66') Форнальс ПаблоАнтонио Майкл
Запасные: Масуаку АртурНоубл МаркАлез АджиболаФредерикс РайанКрал АлексВлашич НиколаФабьянски ЛукашЧестерс ДэниэлЦоуфал ВладимирЯрмоленко АндрейРэндолф Даррен
Трапп КевинТутаХинтереггер Мартин   81'Туре АльмамиКнауфф АнсгарРоде СебастьянСоу Джибриль   79'Костич ФилипЛиннстрем Йеспер  62' (Хёуге Йенс (  62') Камада ДаитиБорре Рафаэль  90' (Ахе Рагнар (  90')
Запасные: Пасьенса ГонсалоГраль ЙенсБаркок АйменХрустиц АйдинЧендлер ТимотиЛенц КристоферЛаммерс СэмДа Коста ДанниХасебе МакотоХорц Янник
28 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

С внедрением Лиги конференций появился нарратив, что это еврокубок третьего порядка, являющийся отдушиной для европейских середняков. Если судить в таком ключе, то полуфинал «Вест Хэм» – «Айнтрахт» больше логичен для Лиги конференций, а «Рома» – «Лестер» для Лиги Европы. Но вышло наоборот. Кстати, в истории «Вест Хэма» и «Айнтрахта» есть европейские титулы. Лондонский клуб взял Кубок кубков в 1965 году, а франкфуртский выиграл Кубок УЕФА в 1980 году. Плюс у обоих есть по символическому Кубку Интертото, также «Айнтрахт» брал Кубок Альп.

Начало матча оказалось стремительным, первого момента и по совместительству первого гола пришлось ждать очень недолго. Ещё не успела закончиться первая минута, как гости повели в счёте. Борре развернулся на месте в левом углу чужой штрафной и навесил к дальней штанге, а Кнауфф опередил Форнальса и головой переправил мяч в сетку. Ареола такого не ожидал и даже не отреагировал, не выставил руку (0:1).

«Молотобойцев» такое положение дел, естественно, не устраивало. Да, сейчас в еврокубках нет правила гостевого гола, но пропускать в матчах навылет всё равно опасно, а дома получать в свои ворота по-прежнему особенно неприятно. Поэтому на 14-й минуте хозяева создали первый голевой момент в собственном исполнении. Войдя в штрафную по правой стороне, Боуэн зарядил низом в ближнюю штангу.

Дальше – больше. По истечении трети часа игры статус-кво был восстановлен. Лансини подал со штрафного налево, Зума скинул вдоль ворот, и Майкл Антонио замкнул правую штангу (1:1). В дальнейшем до перерыва попытки Костича блокировались, а Кнауфф пробил выше створа. Не скажешь, что эти шансы были реально опасными.

На 49-й минуте Соучек откликнулся на прострел с левого фланга, но пробил с отскоком от газона значительно левее створа. Тем не менее отличились вскоре франкфуртцы. Соу вышел по левому полуфлангу и не переиграл Ареола, но на добивании в нужном месте в нужное время оказался Камада (1:2).

Спасти матч «молотобойцам» не удалось, хоть и были два кручёных удара Бенрахма недалеко от правой девятки. Хозяева навешивали-подавали, однако безуспешно. Но не всё для них потеряно. Спасти противостояние и выбраться в финал они попытаются в ответном матче.

Вот если бы Камада близко к 80-й минуте попал в створ, а не в штангу, перед лондонцами стояла бы задача отыграть на выезде два мяча, а так только один. С другой стороны, заряди Боуэн в добавленное время в падении через себя чуть ниже перекладины, а не в неё, то счёт по итогам первого матча был бы равным. 

Кирилл Иванцов

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Лига Европы Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт
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окончен Вест Хэм 1:2 Айнтрахт Фр 1.93 3.50 4.05
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