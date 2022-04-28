Трапп стал рекордсменом Германии в Лиге Европы

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп сегодня обновил рекорд Лиги Европы среди немецких футболистов.

31-летний вратарь вышел в стартовом составе «Айнтрахта» в матче полуфинала Лиги Европы против лондонского «Вест Хэма», который проходит в Англии в эти минуты. Данный поединок стал для Траппа уже 35-м в Лиге Европы за всю карьеру, что является рекордным показателем в турнире среди всех игроков из Германии, сообщает Opta.

В нынешнем розыгрыше второго по значимости клубного евротурнира Кевин Трапп проводит свой 11-й матч. В предыдущих играх он пропустил 11 голов и только однажды сохранил свои ворота в неприкосновенности.