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Лига Европы

Полузащитник «Айнтрахта» рассказал, за счёт чего его команда обыграла «Вест Хэм»

29 Апреля 2022 • 08:59 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Айнтрахт Фр
окончен

Немецкий полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф объяснил журналистам, за счёт чего его команда сумела обыграть лондонский «Вест Хэм» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Кнауфф сказал, что с первых же минут команда из Франкфурта начала оказывать давление на соперника, что сразу же принесло свои плоды. Полузащитник отметил, что быстрый гол придал футболистам «Айнтрахта» уверенности в своих силах, а вот лондонцев этот мяч сильно выбил из колеи.

Напомним, что немецкая команда сумела в первом поединке обыграть «Вест Хэм» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится пятого мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Ансгар Кнауфф
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