Полузащитник «Айнтрахта» рассказал, за счёт чего его команда обыграла «Вест Хэм»

Немецкий полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф объяснил журналистам, за счёт чего его команда сумела обыграть лондонский «Вест Хэм» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Кнауфф сказал, что с первых же минут команда из Франкфурта начала оказывать давление на соперника, что сразу же принесло свои плоды. Полузащитник отметил, что быстрый гол придал футболистам «Айнтрахта» уверенности в своих силах, а вот лондонцев этот мяч сильно выбил из колеи.

Напомним, что немецкая команда сумела в первом поединке обыграть «Вест Хэм» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится пятого мая.