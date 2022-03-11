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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скауты «Реала» впечатлены игрой Тирни

11 Марта 2022 • 22:00 Комментировать (1)
Арсенал
...
Лестер
1.50 4.60 6.00
13.03 19:30

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни оставил о себе положительное впечатление у скаутов мадридского «Реала».

Об интересе испанского гранда к шотландскому левому защитнику стало известно давно. По данным 90min, в последний месяц заинтересованность мадридцев только усилилась, поскольку скаутов впечатлил футбол, показанный 24-летним игроком в этот период.

Источник утверждает, что «Реал» всерьёз рассмотрит возможность покупки фулбека в ближайшие трансферные окна.

Киран Тирни принял участие в 22 матчах за «Арсенал» в нынешней кампании. В его активе 1 гол и 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Шотландии в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Киран Тирни
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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Комментарии (1)
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LMI
11 Марта 2022 в 22:38
Идите скауты Реала на игры Челси и там высматривайте
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12.03  15:30 Брайтон ... Ливерпуль 6.20 4.70 1.51
12.03  18:00 Брентфорд ... Бёрнли 2.21 3.55 3.30
12.03  20:30 Манчестер Юнайтед ... Тоттенхэм 1.91 3.85 3.95
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