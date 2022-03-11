Скауты «Реала» впечатлены игрой Тирни

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни оставил о себе положительное впечатление у скаутов мадридского «Реала».

Об интересе испанского гранда к шотландскому левому защитнику стало известно давно. По данным 90min, в последний месяц заинтересованность мадридцев только усилилась, поскольку скаутов впечатлил футбол, показанный 24-летним игроком в этот период.

Источник утверждает, что «Реал» всерьёз рассмотрит возможность покупки фулбека в ближайшие трансферные окна.

Киран Тирни принял участие в 22 матчах за «Арсенал» в нынешней кампании. В его активе 1 гол и 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Шотландии в 32 млн евро.