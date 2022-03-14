Артета доволен игрой Эдегора

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после игры с «Лестером», которую «канониры» выиграли со счетом 2:0, похвалил игру полузащитника Мартина Эдегора.

Сегодня он снова был великолепен во всех аспектах игры: в защите и прессинге, в позиционных атаках, у ворот соперника – он полностью понимал игру и управлял ей», - сказал главный тренер «Арсенала».

Эдегор создал шесть моментов для взятия ворот, из ни пять – в первом тайме.

В этом году норвежский полузащитник сыграл в 24 матчах АПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.