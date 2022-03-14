Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета доволен игрой Эдегора

14 Марта 2022 • 01:14 Комментировать
Арсенал
2:0
Лестер
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после игры с «Лестером», которую «канониры» выиграли со счетом 2:0, похвалил игру полузащитника Мартина Эдегора.

Сегодня он снова был великолепен во всех аспектах игры: в защите и прессинге, в позиционных атаках, у ворот соперника – он полностью понимал игру и управлял ей», - сказал главный тренер «Арсенала».

Эдегор создал шесть моментов для взятия ворот, из ни пять – в первом тайме.

В этом году норвежский полузащитник сыграл в 24 матчах АПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 2:0 Лестер 1.50 4.60 6.30
14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
01:14 · Англия. Премьер-лига
Артета доволен игрой Эдегора
00:39 · Англия. Премьер-лига
Роджерс назвал Ремсдейла лучшим вратарем Англии
00:26 · Англия. Премьер-лига
Робинсон: С Холанном «Манчестер Сити» выйдет на новый уровень
00:04 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Вест Хэм» преподал мне урок»
13 Марта
23:29 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард потребовал от своих игроков активизироваться
23:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель: Нет никаких сомнений, что я останусь до конца сезона
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил собственный антирекорд по количеству очков
22:38 · Англия. Премьер-лига
Боуэн выбыл на две недели
22:11 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо рассказал о том, как впервые встретил Моуринью
21:55 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Арсенал» сможет бороться за титул АПЛ через пару лет
21:46 · Англия. Премьер-лига
Рангник надеется, что Фернандеш восстановится к матчу Лиги чемпионов
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» победил «Лестер» и поднялся на четвертое место в АПЛ 1
21:02 · Англия. Премьер-лига
Магуайр получил очередную порцию критики 1
20:58 · Англия. Премьер-лига
Петр Чех: «Надеюсь, «Челси» сможет завершить текущий сезон»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Марез: Мы уверены в своей игре
Все новости
Рекомендуем