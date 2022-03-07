Уэсли Фофана останется в «Лестере» до 2027 года

Английский «Лестер» официально объявил о продлении контракта с 21-летним Уэсли Фофана - французским игроком, который перебрался в стан «лис» летом 2020 года. В этом сезоне Фофана не сыграл ни одного матча в чемпионате Англии, но, тем не менее, руководство клуба ценит футболиста, который привлекается в молодежную сборную Франции. В целом с 2020 года он сыграл уже в двадцати восьми матчах в составе «лис».

Сообщение о продлении контракта появилось в официальном «Твиттере» «Лестера». Ранее Фофана выступал за «Сент-Этьен» - присоединившись к клубу в возрасте четырнадцати лет, он отдал ему пять лет карьеры.