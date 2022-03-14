Артета: «Эдегор снова был великолепен во всех аспектах игры»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Мартина Эдегор после матча 29-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0).

«Он снова был великолепен во всех аспектах игры - что он делал в защите, в построении атак, как он понимал и управлял игрой», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

Эдегор ушёл в аренду в стан «пушкарей» из мадридского «Реала» в январе 2021 года, а уже в августе в Лондоне решили выкупить его контракт за €35 млн. Текущая цена игрока на Transfermarkt составляет € 42 млн.

В текущем сезоне 23-летний норвежец провёл за «Арсенал» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.