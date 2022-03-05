Артета: «Арсенал» поступил правильно, решив не подписывать замену Обамеянгу»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением относительно отказа клуба от приобретения равноценной замены ушедшему в «Барселону» Обамеянгу.

«Такое решение требовало определённой смелости и последовательности. Мы должны приглашать только тех игроков, которых можем себе позволить. Не следует совершать что-то, что может подорвать положение клуба в будущем, даже если возникает подобный соблазн», – цитирует главного тренера «канониров» Sky Sports.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Арсенал» на протяжении четырёх лет. В конце января он перебрался в каталонскую «Барселону» без платы за трансфер.