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Артета: «Арсенал» поступил правильно, решив не подписывать замену Обамеянгу»

05 Марта 2022 • 22:24 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
13.03 19:30

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением относительно отказа клуба от приобретения равноценной замены ушедшему в «Барселону» Обамеянгу.

«Такое решение требовало определённой смелости и последовательности. Мы должны приглашать только тех игроков, которых можем себе позволить. Не следует совершать что-то, что может подорвать положение клуба в будущем, даже если возникает подобный соблазн», – цитирует главного тренера «канониров» Sky Sports.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Арсенал» на протяжении четырёх лет. В конце января он перебрался в каталонскую «Барселону» без платы за трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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