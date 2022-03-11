«Арсенал» и Ляказетт обсудят продление контракта в конце сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что в конце сезона клуб планирует обсудить новое соглашение с Александром Ляказеттом.

Контракт француза завершается летом. Ранее сообщалось о нежелании 30-летнего нападающего оставаться в «Арсенале», однако, по словам наставника, «канониры» могут сохранить игрока.

«Мы обсудим этот вопрос по окончании сезона, когда будет ясно, чего мы достигли. Я не хочу, чтобы сейчас кто-то отвлекался от футбола. Решение этого вопроса запланировано на лето», – приводит слова испанского специалиста Football.London.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги на счету Ляказетта 3 гола и 7 результативных передач в 20 матчах.