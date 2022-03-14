Джейми Реднапп: «Арсенал» организован блестяще

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился с журналистами своим мнением об игре «Арсенала».

«Мы так часто раньше критиковали игру «Арсенала» в защите, её построение и игру на стандартах. Но сейчас они блестяще организованы. Им нужно было время, чтобы найти взаимопонимание – как в полузащите, так и в обороне», - сказал Реднапп.

Он добавил, что «Арсенал» сейчас играет в ту игру, которую ждали от него болельщики.

В матче 29-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.