Тренер «Лестера»: В матче с «Арсеналом» нам не хватило свежести

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в поединке с лондонским «Арсеналом».

Роджерс сказал, что все в команде разочарованы итоговым результатом. Брендан отметил, что «лисы» неплохо начали, но слишком торопились с передачами и совершали очень много глупых ошибок, которыми лондонцы с удовольствием воспользовались. Тренер «Лестера» добавил, что его команде в поединке с «Арсеналом» не хватило свежести, так как на неделе «лисы» провели сложный матч в плей-офф Лиги конференций.

Напомним, что «Арсенал» одержал уверенную победу со счётом 2:0.