Как идёт процесс возвращения «Арсенала» в топ-4

«Арсенал» выиграл четвёртый матч подряд и поднялся в топ-4. При этом у «канониров» меньше матчей, чем у преследователей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как лондонцы добились этого.

«Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» 3:2 и после поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» сумел подняться в топ-4. У «канониров» 48 очков, а у их преследователей осталось 47 и 45 соответственно. При этом у «Арсенала» 25 сыгранных матчей, а у «МЮ» и «Вест Хэма» – по 28.

Сейчас кажется, что летние инвестиции «Арсенала» оказались удачными. Лондонский клуб, видимо, не зря стал главным транжирой. Нуно Тавареш и Альберт Самби Локонга добавили глубину составу, а Бен Уайт сформировал оборонительную пару с Габриэлем после своего перехода из «Брайтона» за 50 миллионов фунтов. Такехиро Томиясу неожиданно стал основным правым защитником. Лондонцы сумели удержать и выкупить права на Мартина Эдегора, который начинает оправдывать все авансы, которые ему выдавались. Приобретение же вратаря Аарона Рамсдейла стало, пожалуй, самым успешным трансферным проектом.

И всё же говорить, что успех пришёл только за счёт инвестиций, не совсем правильно. Футболисты, уже имевшиеся в распоряжении Микеля Артеты, также проявили себя в этом сезоне. Со средним возрастом чуть более 24 лет «канониры» являются самой молодой командой в Премьер-лиге, но ряд их юных талантов сделали большой шаг вперёд за последние несколько месяцев, добавив столь необходимую последовательность в свою игру. Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу возглавляют рейтинги по системе «гол+пас» среди игроков в возрасте до 21 года в этом сезоне – у первого 13 баллов, а у его товарища по сборной Англии – 11.

Добавим, что Рамсдейлу, Томиясу и Эдегору по 23 года, Уайт на год старше, а Киран Тирни и Габриэль (обоим по 24 года) продолжают впечатлять. 20-летний Габриэль Мартинелли не так ярок, но иногда проявляет себя совсем неплохо.

Правда, несмотря на то что у «Арсенала» такая молодая команда, у него также один из самых маленьких составов в чемпионате. Пока травмы не накапливаются, это не должно стать проблемой для Артеты, который, возможно, только выиграет от того, что в команде не будет нескольких футболистов, недовольных отсутствием возможностей. Несомненно, в улучшении результатов «Арсенала» немалая роль принадлежит сыгранности состава. В последний год Артета сделал смелый выбор, позволив таким игрокам, как Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг, покинуть стадион «Эмирейтс», разорвав их контракты, чтобы вывести их за дверь как можно быстрее и без проблем.

Артета часто говорил, что его работа в настоящее время заключается в наблюдении за процессом возвращения «Арсенала» в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва, и некоторые болельщики критиковали его за это выражение. Недавно его спросили о том, сколько денег Роман Абрамович влил в соперников лондонцев «Челси» за последние годы, и его ответ был показателен: «У нас есть владелец (Стэн Кроенке), который вкладывает деньги в клуб уже много лет. Наша ответственность – почему мы это делаем – заключалась в том, чтобы иметь возможность набирать и улучшать команду, клуб и условия на другом уровне. Мы должны были упорядочить количество игроков, которые у нас были, персонал, который у нас был, и провести чистку, чтобы построить что-то, что может быть устойчивым в итоге. Мы находимся в процессе этого последние несколько лет».

Процесс, по крайней мере на данный момент, похоже, идёт успешно.

Роман Андреев