Венгер вспомнил, как он упустил Роналду и Канте

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер прекрасно комплектовал свою команду, избегая больших затрат, но и у него есть трансферные неудачи - игроки, которых он хотел заполучить, но не смог. В 2004 году он приглашал Криштиану Роналду - но его перехватил «Манчестер Юнайтед».

- Это была реальная возможность, если бы мы действовали чуть быстрее. Криштиану Роналду - это неудача начала моей карьеры в «Арсенале». Нголо Канте - неудача конца карьеры. Это тоже могла быть простая операция, он играл в парижском клубе, и у меня был приятель, который работал там спортивным директором. Он сказал мне «слушай, Арсен, есть парень, играет просто невероятно, но во Франции его никто не хочет». Но и я не захотел, потом его продали в команду третьей лиги. А все остальное - уже история, - заявил Венгер, слова которого цитирует Il Posticipo.