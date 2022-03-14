«Арсенал» выиграл пять матчей кряду в АПЛ

Футболисты лондонского «Арсенала» под руководством Микеля Артеты продлили свою победную серию в национальном чемпионате до пяти матчей.

«Канониры» уверенно обыграли «Лестер» со счётом 2:0 и одержали уже пятую победу кряду. Напомним, что лондонский клуб до этого побеждал «Уотфорд», «Брентфорд» и дважды «Вулверхэмптон». Стоит отметить, что последний раз подопечные Артеты проигрывали в английской лиге первого января, когда случилось поражение в поединке с «Манчестер Сити».

На данный момент «канониры» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.