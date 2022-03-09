Яя Туре: «Артета похож на Гвардиолу»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре сравнил нынешнего наставника «Арсенала» с Хосепом Гвардиолой.

«Особенно заметна работа Артеты по улучшению игры после потери мяча. Зачастую им удаётся вернуть мяч в течение пяти секунд после потери – тут очевиден положительный пример Гвардиолы, чей «Манчестер Сити» очень хорош в этом аспекте. Футбол Артеты действительно напоминает футбол Пепа», – сказал 38-летний ивуариец в интервью Daily Mail.

Лондонский «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 48 очками в активе. На счету лидирующего «Манчестер Сити» на 21 балл больше.