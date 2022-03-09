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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Яя Туре: «Артета похож на Гвардиолу»

09 Марта 2022 • 00:03 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
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13.03 19:30

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре сравнил нынешнего наставника «Арсенала» с Хосепом Гвардиолой.

«Особенно заметна работа Артеты по улучшению игры после потери мяча. Зачастую им удаётся вернуть мяч в течение пяти секунд после потери – тут очевиден положительный пример Гвардиолы, чей «Манчестер Сити» очень хорош в этом аспекте. Футбол Артеты действительно напоминает футбол Пепа», – сказал 38-летний ивуариец в интервью Daily Mail.

Лондонский «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 48 очками в активе. На счету лидирующего «Манчестер Сити» на 21 балл больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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