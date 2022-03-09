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Варди пропустит около месяца из-за травмы

09 Марта 2022 • 20:04 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.50 4.50 5.90
13.03 19:30

Неприятности в стане «Лестера» - нападающий Джейми Варди пропустит примерно месяц из-за полученной им травмы. Как пояснил наставник «лис» Брендан Роджерс, это случилось в матче против «Лидса», в котором «лисы» победили с минимальным преимуществом. Варди попросил замену по истечении часа игрового времени.

- Варди пропустит наш ближайший матч в Лиге Конференций, но и некоторые другие игры. Он получил серьезный ушиб колена, и это выводит его из строя на несколько недель, - цитирует слова Роджерса официальный сайт «Лестера».

В текущем сезоне Варди сыграл в восемнадцати матчах, забив десять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джейми Варди
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