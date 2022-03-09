Варди пропустит около месяца из-за травмы

Неприятности в стане «Лестера» - нападающий Джейми Варди пропустит примерно месяц из-за полученной им травмы. Как пояснил наставник «лис» Брендан Роджерс, это случилось в матче против «Лидса», в котором «лисы» победили с минимальным преимуществом. Варди попросил замену по истечении часа игрового времени.

- Варди пропустит наш ближайший матч в Лиге Конференций, но и некоторые другие игры. Он получил серьезный ушиб колена, и это выводит его из строя на несколько недель, - цитирует слова Роджерса официальный сайт «Лестера».

В текущем сезоне Варди сыграл в восемнадцати матчах, забив десять голов.