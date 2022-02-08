Зума вляпался в скандал с избиением своего кота и был вынужден извиняться

Французский оборонец «Вест Хэма» Курт Зума вляпался в неприятную историю - в интернете появилось видео, на котором видно, как Зума поколачивает своего кота. Это тут же обернулось скандалом - свое слово в полный голос сказали защитники животных, позиции которых в западных странах традиционно сильны, как и позиции «зеленых».

Поэтому отреагировать пришлось и «Вест Хэму», который выпустил коммюнике с осуждением действий Зума, как и самому футболисту. Он также поспешил извиниться.

- Должен принести извинения за случившееся. Такому поведению нет оправдания. Мне очень жаль. Хочу заверить, что на самом деле обе мои кошки в порядке. Случившееся было исключением из правил, такое не будет повторяться, это единичный эпизод, - цитирует Зума издание The Sun.