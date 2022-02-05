Ярмоленко обвинили в Англии в рекламе букмекерской конторы, что запрещено законом

У нападающего «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко зреют проблемы в Англии - его уличили в незаконных действиях. Речь идет о рекламе букмекерской конторы - футболистам запрещено коим-то образом участвовать в подобных роликах, между тем Ярмоленко не удержался от соблазна заработать дополнительные деньги и сняться в рекламе одного из украинских букмекеров.

Сейчас у Андрея есть две недели до 18 февраля, чтобы ответить на обвинение, выдвинутое Футбольной ассоциацией Англии. Его текст опубликован на сайте организации.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко одиннадцать матчей в чемпионате, но в них он не забил ни одного гола. Его контракт с «молотобойцами» истекает предстоящим летом.