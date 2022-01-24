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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раньери уволен из «Уотфорда» официально

24 Января 2022 • 21:32 Комментировать (2)
Вест Хэм
...
Уотфорд
1.42 4.90 6.90
08.02 22:45

Клаудио Раньери больше не является тренером «Уотфорда», сообщение о расставании с ним появилось в официальном «Твиттере» команды. Клуб дежурно поблагодарил итальянского специалиста за работу, подтвердив давно ходившие слухи о неизбежном расставании.

Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября прошлого года, при нем клуб сыграл в тринадцати матчах, потерпев одиннадцать поражений. Последней каплей стало безвольное поражение от «Норвича» - «шершни» пропустили три мяча во втором тайме.

Ранее Раньери работал в английской Премьер-лиге с такими клубами, как «Челси», «Лестер» и «Фулхэм», при этом с «лисами» он добился победы в АПЛ в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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ВЕСТ ХЭМ УОТФОРД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
24 Января 2022 в 22:05
Ожидаемо
LMI
24 Января 2022 в 22:01
Облом-с
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