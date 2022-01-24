Клаудио Раньери больше не является тренером «Уотфорда», сообщение о расставании с ним появилось в официальном «Твиттере» команды. Клуб дежурно поблагодарил итальянского специалиста за работу, подтвердив давно ходившие слухи о неизбежном расставании.

Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября прошлого года, при нем клуб сыграл в тринадцати матчах, потерпев одиннадцать поражений. Последней каплей стало безвольное поражение от «Норвича» - «шершни» пропустили три мяча во втором тайме.

Ранее Раньери работал в английской Премьер-лиге с такими клубами, как «Челси», «Лестер» и «Фулхэм», при этом с «лисами» он добился победы в АПЛ в 2016 году.