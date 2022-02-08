«Вест Хэм» временно отстранит Зума от игр

Защитник лондонского «Вест Хэма» Курт Зума попал в эпицентр скандала. Ранее брат футболиста выложил в интернет видео, на котором игрок слишком грубо обращается со своими кошками. Позже Зума извинился за свой поступок, а полиция отказалась проводить расследование.

В свою очередь, «Вест Хэм» считает, что после этого скандала футболисту будет лучше, если он некоторое время не будет появляться на поле. Насколько долгим окажется наказание – зависит от главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса. Также Зума должен будет пройти образовательную программу.

Напомним, что Зума стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, когда «молотобойцы» подписали его из лондонского «Челси». В прошлом сезоне француз в составе «синих» выиграл Лигу чемпионов.