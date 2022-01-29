«Вест Хэм» может купить Экитике до конца трансферного окна

Лондонский «Вест Хэм» в ближайшее время может закрыть сделку по трансферу нападающего «Реймса» Юго Экитике. По сообщениям Sky Sports, «молотобойцы» видят во французе неплохой вариант для усиления в атаку.

Ранее также сообщалось, что Экитике интересен другому английскому клубу – «Ньюкаслу». Отметим, что игрок является одним из самых перспективных у себя на родине. Болельщики «Реймса» уже успели прозвать игрока «новым Мбаппе».

В этом сезоне 19-летний Экитике провёл 18 матчей в чемпионате Франции, где отметился восемью голами и двумя результативными передачами.