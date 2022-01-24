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«Уотфорд» идет на повторение антирекорда более чем 130-летней давности

24 Января 2022 • 21:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Уотфорд
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08.02 22:45

Дела «Уотфорда» в текущем сезоне идут крайне печально, что, скорее всего, приведет к увольнению Клаудио Раньери. В последнем матче «шершни» пропустили три безответных мяча от не самого грозного «Норвича», и этот матч стал уже 21-м кряду в текущем сезоне, в котором «Уотфорд» пропускал хотя бы один мяч за игру.

Команда еще ни разу в этом сезоне не уходила с поля, не пропустив мяч, и если дело так пойдет и дальше, то падет один из самых старых рекордов английского футбола - в последний раз команда пропускала мячи во всех матчах сезона в 1889/1890, тогда, более 130 лет назад, это был «Сток».

Правда, в то время сезон состоял из 22 матчей, так что с определенной точки зрения, «Уотфорд» подошел к этому антирекорду уже вплотную.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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ВЕСТ ХЭМ УОТФОРД
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