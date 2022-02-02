Мойес: «В зимнее окно «Вест Хэм» сделал три рекордных предложения»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что в зимнее трансферное окно его клуб сделал три рекордных предложения по приобретению одного футболиста. Конкретное имя шотландец называть не стал.

«В январе мы сделали три рекордных предложения. Наше руководство проделало замечательную работу. Они поддержали меня и хотели удовлетворить все трансферные запросы», – заявил Мойес на пресс-конференции.

Отметим, что в это трансферное окно «молотобойцев» связывали с нападающим «Реймса» Уго Экитике и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.