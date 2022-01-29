«Вест Хэм» заинтересовался форвардом «Лидса»

Бразильский нападающий «Лидса» Рафинья заинтересовал целый ряд других клубов, информирует Mirror. Среди них и уверенно выступающий в текущем сезоне «Вест Хэм». Манера игры 25-летнего Рафиньи очень импонирует главному тренеру клуба - Дэвиду Мойесу. Именно он и настаивает на приобретении футболиста, цена которого, согласно приложению Tranafermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Высокий ценник подтверждают и показатели игрока - в текущем сезоне он сыграл в девятнадцати матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей, а также дважды результативно ассистировать своим партнерам по команде.

Рафинья выступает за «Лидс» с 2020 года, на его счету также три матча в футболке сборной Бразилии.