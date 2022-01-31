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Лучший бомбардир португальского чемпионата может перебраться в «Вест Хэм»

31 Января 2022 • 00:47 Комментировать
Вест Хэм
...
Уотфорд
1.40 4.90 7.10
08.02 22:45

«Вест Хэм» активно ищет забивного футболиста, Рафинья Диас из «Лидса» пока не дал согласие на переход, и потому «молотобойцы» принялись искать другие варианты. Одна из возможностей - приобретение лучшего бомбардира текущего сезона португальского чемпионата, Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Переговоры уже идут, более того - представители клубов уже пришли к общему знаменателю в цене за 22-летнего футболиста, осталось лишь уладить некоторые детали личных соглашений, сообщает Sky Sports.

В то же время есть и другие претенденты на Нуньеса - в частности, мадридский «Атлетико» и «Ньюкасл». Transfermarkt оценивает Нуньеса в 32 миллиона евро, в текущем сезоне он забил уже пятнадцать голов в португальском чемпионате, а также записал на свой счет два ассиста партнерам.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Вест Хэм Дарвин Нуньес трансферы футбола - зима 2022
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ВЕСТ ХЭМ УОТФОРД
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