Мойес: «Вест Хэм» не заслужил поражения

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команда не заслуживала поражения. Напомним, что «молтобойцы» проиграли «МЮ» со счётом 0:1.

«Мы очень многое делали правильно. Мы не заслужили победить, но вот ничью – определённо заслужили. Мы проиграли из-за собственной наивности. Молодые игроки должны учиться доигрывать матчи до конца», – заявил Мойес на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Мойес возглавлял «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2013/14. Легендарный Сэр Алекс Фергюсон назначил именно его своим преемником после того, как завершил карьеру в 2013 году.