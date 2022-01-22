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Мойес: «Вест Хэм» не заслужил поражения

22 Января 2022 • 22:34 Комментировать
Вест Хэм
...
Уотфорд
1.40 4.90 7.10
08.02 22:45

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команда не заслуживала поражения. Напомним, что «молтобойцы» проиграли «МЮ» со счётом 0:1.

«Мы очень многое делали правильно. Мы не заслужили победить, но вот ничью – определённо заслужили. Мы проиграли из-за собственной наивности. Молодые игроки должны учиться доигрывать матчи до конца», – заявил Мойес на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Мойес возглавлял «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2013/14. Легендарный Сэр Алекс Фергюсон назначил именно его своим преемником после того, как завершил карьеру в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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ВЕСТ ХЭМ УОТФОРД
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