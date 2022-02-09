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Наставник «Вест Хэма» пояснил, почему выпустил оскандалившегося Зума на поле

09 Февраля 2022 • 06:09 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Уотфорд
окончен

Французский защитник «Вест Хэма» оказался в эпицентре неприятного скандала после того, как в интернете появилось его видео с избиением кота. Несмотря на то, что это произошло прямо накануне очередного матча «молотобойцев», шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес выпустил Зума на поле. Болельщики не приняли такое решение и устроили тому обструкцию. Мойес пояснил, почему решил выпустить француза на поле.

- Мы все разочарованы произошедшим, никто не принимает произошедшее как должное. Зума получил урок из этого, а мне нужна была на поле команда, которая добьется нужного результата. Понимаю гнев людей, но я прежде всего тренер. Курт извинялся передо мной, я выслушал его и принял решение - мы должны работать и оставить в стороне все постороннее, - цитирует Мойеса BBC Sport.

«Вест Хэм» находится на четвертом месте в турнирной таблице, набрав сорок очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Курт Зума
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