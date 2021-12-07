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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» наконец-то победил, забив два мяча «Арсеналу» в концовке

07 Декабря 2021 • 00:57 Комментировать (2)
Эвертон
2:1
Арсенал
окончен

В последнем матче 15-го тура Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Команды упорно боролись на протяжении 90 минут и нечасто угрожали воротам. Ришарлисон первым отправил мяч в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда. А в ответной атаке Мартин Эдегор замкнул навес уже по правилам. Неугомонный Ришарлисон снова отметился голом, но и здесь было вне игры. И все же он не ушел с поля без гола, добавив мяч в сетку после отскока от перекладины. Вскоре Эдди Нкетиа также попал в каркас ворот ударом головой, но мяч отлетел не туда. И все же сегодня был победитель. На 90-й минуте Демарай Грэй ударом из-за пределов штрафной поверг в экстаз синюю часть Ливерпуля - 2:1.

«Эвертон» наконец-то прервал серию без побед и стал 12-м, его соперник на седьмом месте.

Протокол игры  
Эвертон 2:1 Арсенал
    45' Эдегор Мартин (0:1)
(1:1) Ришарлисон 80'    
(2:1) Грэй Демарай 90'    
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Мина Йерри   31' (Холгейт Мэйсон (   31') Кин Майкл Годфри Бен   51' Гордон Энтони   87' (Айуоби Алекс (   87') Дукуре Абдулай Аллан Маркес Грэй Демарай   90' Таунсенд Андрос   66' (Гомеш Андре (   66') Ришарлисон
Запасные: Бегович Асмир Тосун Дженк Гбамин Жан-Филипп Кенни Джонджо Делф Фабиан Брэнтуэйт Джерред
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран   65' (Тавареш Нуну (   65') Парти Томас Джака Гранит   63' Сака Букайо Эдегор Мартин   75' Мартинелли Габриэл   71' (Нкетиа Эдди (   71') Ляказетт Александр   85' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   85')
Запасные: Эльнени Мохамед Пепе Николя Холдинг Роб Оконкво Артур Седрик Соареш Самби Локонга Альберт-Мбойо
06 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
07 Декабря 2021 в 01:10
Ещё раз про "роль личности в истории" - как только на поле появился Андре Гомеш, у "Эвертона" сразу же "пошла" осмысленная игра в атаке! И - очень логично - что Андре поучаствовал в обеих голах своей команды! Я к Беитесу отношусь очень уважительно, но не понял, почему такой игрок не выходит с самых первых минут? У "Арсенала" тоже только одно "светлое пятно" - Эдегор! Только он может придумать на поле что-то нестандартное! С середины второго тайма игроки "Арсенала" начали откровенно "тянуть время", раз за разом симулируя травмы. И поплатились за это! В отличии от них игроки "Эвертона" боролись до последнего и заслуженно победили!
Element-22
07 Декабря 2021 в 01:02
ну и триллер! после двух отменённых голов Ришарлисона - без преувеличения - с миллиметровых офсайдов, на Бенитеса жалко было смотреть. казалось бы, карьера подошла к концу. но тут такая концовка... Арсенал поплатился за стерильный футбол. последним ребятам из Биг-6 пора отказываться от "своего чувака".
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окончен Эвертон 2:1 Арсенал
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