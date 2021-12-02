Владелец «Эвертона» дал ещё один шанс Бенитесу

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири прокомментировал данные о скорой отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса после фиаско в дерби с «Ливерпулем» (1:4) и восьмого матча подряд без побед.

- Футбол - это кризис сегодня и слава завтра. Рафа - хороший тренер, а слабые результаты в первую очередь из-за травм, - приводит слова Мошири talkSPORT. - Через две недели в его распоряжении будут все игроки, и определенно результаты улучшатся. Рафе нужно время, чтобы построить команду. Мы окажем ему поддержку, чтобы создать глубину состава. Менеджерам нужно время. У меня нет сомнений, что мы проведем сильную вторую часть сезона.

«Эвертон» идет на 14-м месте в пяти очках над зоной вылета.