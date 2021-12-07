27 лет без трофеев: болельщики «Эвертона» ушли с матча с «Арсеналом»

Не только в России болельщики проводят организованные акции протеста. В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Арсеналом» некоторые ливерпульские болельщики покинули трибуны. Это произошло спустя 27 минут игрового времени. Время выбрано не случайно, так как «тоффис» на протяжении 27 лет ждут завоевания трофеев.

Болельщики «Эвертона» таким образом показывают свое отношение к происходящему. Летом они были недовольны назначением на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса, который выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем», а сейчас им не нравится публичная поддержка испанца со стороны руководства клуба, несмотря на череду неудачных результатов.