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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фанаты «Эвертона» планируют покинуть трибуны на матче с «Арсеналом» в знак протеста

06 Декабря 2021 • 17:40 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
3.70 3.70 2.07
Через 4 ч. 34 мин.

Фанаты «Эвертона» недовольны происходящим в клубе. Летом они выступали против назначения главным тренером Рафаэля Бенитеса, ведь испанец ранее работал с «Ливерпулем». В последнее время «ириски» выступают плохо, но владелец клуба Фархад Мошири публично поддержал Бенитеса, что не понравилось болельщикам.

Как сообщает Daily Mail, некоторые фанаты «Эвертона» покинут трибуны на 27-й минуте понедельничного матча против «Арсенала» в знак протеста. Фанаты хотят достучаться до Фархада Мошини, который будет присутствовать на стадионе.

Матч между «Эвертоном» и «Арсеналом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фархад Мошири
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06.12  23:00 Эвертон ... Арсенал 3.25 3.4 2.3
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