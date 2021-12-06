​Фанаты «Эвертона» планируют покинуть трибуны на матче с «Арсеналом» в знак протеста

Фанаты «Эвертона» недовольны происходящим в клубе. Летом они выступали против назначения главным тренером Рафаэля Бенитеса, ведь испанец ранее работал с «Ливерпулем». В последнее время «ириски» выступают плохо, но владелец клуба Фархад Мошири публично поддержал Бенитеса, что не понравилось болельщикам.

Как сообщает Daily Mail, некоторые фанаты «Эвертона» покинут трибуны на 27-й минуте понедельничного матча против «Арсенала» в знак протеста. Фанаты хотят достучаться до Фархада Мошини, который будет присутствовать на стадионе.

Матч между «Эвертоном» и «Арсеналом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.