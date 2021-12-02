Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о возможном увольнении

Приглашая летом на должность главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, руководство «Эвертона» явно рассчитывало на что-то большее, чем на серию из восьми матчей без побед и 14-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Как следствие, уже на ближайшие дни запланировано заседание, на котором решится судьба испанского специалиста. Однако, сам Бенитес не беспокоится об этом.

«Я – профессионал своего дела, у меня достаточно опыта, чтобы справляться с подобными ситуациями. Я доволен футболистами, не могу упрекнуть их в отсутствии самоотдачи. Просто надо разобрать ошибки и принять правильные меры», - приводит слова наставника The Guardian.