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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о возможном увольнении

02 Декабря 2021 • 16:30 Комментировать
Эвертон
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Арсенал
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06.12 23:00

Приглашая летом на должность главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, руководство «Эвертона» явно рассчитывало на что-то большее, чем на серию из восьми матчей без побед и 14-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Как следствие, уже на ближайшие дни запланировано заседание, на котором решится судьба испанского специалиста. Однако, сам Бенитес не беспокоится об этом.

«Я – профессионал своего дела, у меня достаточно опыта, чтобы справляться с подобными ситуациями. Я доволен футболистами, не могу упрекнуть их в отсутствии самоотдачи. Просто надо разобрать ошибки и принять правильные меры», - приводит слова наставника The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон
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