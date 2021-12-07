Эдегор: «Арсенал» должен действовать лучше, когда ведёт в счёте

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор отреагировал на поражение лондонского клуба в поединке 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:2).

Полузащитник сожалеет, что команда не реализовала свои моменты. Напомним, гости вели в счете, но в итоге пропустили два мяча и проиграли.

«Сложно принять это. Мы должны действовать лучше, когда ведём в счёте. Мы остановились и дали сопернику возможность действовать так, как они хотели. Думаю, это проблема психологии», — приводит слова Эдегора BBC.

Игра состоялась 7 декабря в Ливерпуле. Эдегор открыл счёт на 47-й минуте, но лондонская команда упустила победу в концовке встречи. На 79-й минуте отличился бразилец Ришарлисон, на 92-й — англичанин Демарай Грей.

После 15 встреч «Арсенал» набрал 23 очка и идёт седьмым в турнирной таблице. «Эвертон» (18) — на 12-й позиции.