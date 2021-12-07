Бенитес: «Игроки показали характер»

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес подвел итоги поединка 15-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом». Его подопечные добились победы со счётом 2:1.

«Понятно, что когда болельщики и игроки держатся вместе, мы становимся сильнее. Команда отреагировала на пропущенный гол в конце первого тайма. Все очень довольны, и мы надеемся, что это правильный шаг вперед. Игроки показали характер», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Команды упорно боролись на протяжении 90 минут и нечасто угрожали воротам. Ришарлисон первым отправил мяч в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда. А в ответной атаке Мартин Эдегор замкнул навес уже по правилам. Неугомонный Ришарлисон снова отметился голом, но и здесь было вне игры. И все же он не ушел с поля без гола, добавив мяч в сетку после отскока от перекладины. Вскоре Эдди Нкетиа также попал в каркас ворот ударом головой, но мяч отлетел не туда. И все же сегодня был победитель. На 90-й минуте Демарай Грэй ударом из-за пределов штрафной поверг в экстаз синюю часть Ливерпуля - 2:1.

«Эвертон» наконец-то прервал серию без побед и стал 12-м, его соперник на седьмом месте.