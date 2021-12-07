Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес: «Игроки показали характер»

07 Декабря 2021 • 09:11 Комментировать
Эвертон
2:1
Арсенал
окончен

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес подвел итоги поединка 15-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом». Его подопечные добились победы со счётом 2:1.

«Понятно, что когда болельщики и игроки держатся вместе, мы становимся сильнее. Команда отреагировала на пропущенный гол в конце первого тайма. Все очень довольны, и мы надеемся, что это правильный шаг вперед. Игроки показали характер», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Команды упорно боролись на протяжении 90 минут и нечасто угрожали воротам. Ришарлисон первым отправил мяч в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда. А в ответной атаке Мартин Эдегор замкнул навес уже по правилам. Неугомонный Ришарлисон снова отметился голом, но и здесь было вне игры. И все же он не ушел с поля без гола, добавив мяч в сетку после отскока от перекладины. Вскоре Эдди Нкетиа также попал в каркас ворот ударом головой, но мяч отлетел не туда. И все же сегодня был победитель. На 90-й минуте Демарай Грэй ударом из-за пределов штрафной поверг в экстаз синюю часть Ливерпуля - 2:1.

«Эвертон» наконец-то прервал серию без побед и стал 12-м, его соперник на седьмом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
10:42 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон попал в топ-3 наиболее результативных бразильцев в истории АПЛ
10:38 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг не забивает в АПЛ на протяжении шести поединков
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Милана»
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может снова рассчитывать на Ковачича
09:41 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум недоволен трансфером в «ПСЖ» и хочет вернуться в АПЛ
09:11 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Игроки показали характер»
08:42 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, почему «Арсенал» проиграл «Эвертону» 1
08:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил Льорису новый контракт
00:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» наконец-то победил, забив два мяча «Арсеналу» в концовке 5
00:00 · Англия. Премьер-лига
27 лет без трофеев: болельщики «Эвертона» ушли с матча с «Арсеналом»
06 Декабря
23:00 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» сыграет против «Астон Виллы» в Кубке Англии - результаты жеребьёвки
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Арсенал» - 1:1 (закончен) 1
22:17 · Англия. Премьер-лига
Кабальеро вернулся в АПЛ, подписав контракт на 4 недели
19:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер Венгрии: «Очевидно, что Салаи переходит в «Челси»
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о переговорах с Салахом
Все новости
Рекомендуем