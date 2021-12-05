Лондонский «Арсенал» продолжает рассматривать различные кандидатуры на замену своим форвардам, которые могут покинуть команду в ближайшие два трансферных окна. Александр Ляказетт сам изъявил желание сменить клубную прописку, а к Пьеру-Эмерику Обамеянгу проявляют интерес в Испании и Италии.

Как следствие, одним из возможных подписаний англичан является нападаюший «Фламенго» Габриэл Барбоса, недавний финалист Копа Либертадорес. Сообщается, что игрок счастлив в чемпионате Бразилии, но готов рассмотреть предложение из АПЛ, если таковое последует.

Эксперты портала Tranfermarkt оценивают потенциальную сделку в 26 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 12 голов в 17 матчах внутреннего первенства.