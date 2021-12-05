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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» попытается переманить к себе нападающего «Фламенго» слухи

05 Декабря 2021 • 00:50 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
3.40 3.50 2.15
06.12 23:00

Лондонский «Арсенал» продолжает рассматривать различные кандидатуры на замену своим форвардам, которые могут покинуть команду в ближайшие два трансферных окна. Александр Ляказетт сам изъявил желание сменить клубную прописку, а к Пьеру-Эмерику Обамеянгу проявляют интерес в Испании и Италии.

Как следствие, одним из возможных подписаний англичан является нападаюший «Фламенго» Габриэл Барбоса, недавний финалист Копа Либертадорес. Сообщается, что игрок счастлив в чемпионате Бразилии, но готов рассмотреть предложение из АПЛ, если таковое последует.

Эксперты портала Tranfermarkt оценивают потенциальную сделку в 26 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 12 голов в 17 матчах внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Арсенал Лондон Габриэл Барбоса
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