​Джака возобновил тренировки

Гранит Джака в сезоне 2021/2022 провёл только пять матчей. В конце сентября швейцарский полузащитник угодил в лазарет «Арсенала» и с тех пор восстанавливался после полученной травмы.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» блоггер Джордж Бёрд, который освещает события в академии «Арсенала», Джака уже вернулся к полноценным тренировкам. Это означает, что в ближайшее время швейцарец сможет снова сыграть за «канониров».

На текущий момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В понедельник, 6 декабря, команда Микеля Артеты сыграет против «Эвертона» на выезде.