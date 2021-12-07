Артета рассказал, почему «Арсенал» проиграл «Эвертону»

Накануне лондонский «Арсенал» провел поединок против «Эвертона» в рамках чемпионата Англии. «Канониры» потерпели поражение на выезде со счетом 1:2. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник столичного коллектива Микель Артета.

«В первой половине у нас была плохая работа с мячом. Не выходили острые передачи. Но в концовке мы провели отличную атаку и забили.

Во втором тайме старались играть лучше, создавали моменты, но допустили грубые ошибки. Игроки проиграли важные дуэли соперникам, из-за чего и уступили по итогу», - приводит слова испанца Sky Sports.

После 15 туров «Арсенал» занимает седьмое место в АПЛ.