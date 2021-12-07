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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал, почему «Арсенал» проиграл «Эвертону»

07 Декабря 2021 • 08:42 Комментировать (1)
Эвертон
2:1
Арсенал
окончен

Накануне лондонский «Арсенал» провел поединок против «Эвертона» в рамках чемпионата Англии. «Канониры» потерпели поражение на выезде со счетом 1:2. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник столичного коллектива Микель Артета.

«В первой половине у нас была плохая работа с мячом. Не выходили острые передачи. Но в концовке мы провели отличную атаку и забили.

Во втором тайме старались играть лучше, создавали моменты, но допустили грубые ошибки. Игроки проиграли важные дуэли соперникам, из-за чего и уступили по итогу», - приводит слова испанца Sky Sports.

После 15 туров «Арсенал» занимает седьмое место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
07 Декабря 2021 в 10:22
Балетная труппа, а не футбольная команда
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