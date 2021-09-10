Бенитес: «Мы сможем рассчитывать на Ришарлисона»

Менеджер «Эвертона» Рафаэль Бенитес уверяет, что хорошие отношения с Бразильской футбольной конфедерацией позволят его клубу заявить Ришарлисона на матч с «Бёрнли».

Как известно, ФИФА наложила бан на некоторые клубы АПЛ, запретив тем использовать в матчах 4-го тура чемпионата своих бразильских игроков. Но «ирискам» удалось избежать санкций ввиду того, что они отпустили ранее Ришарлисона на Олимпиаду, хотя были вправе не делать этого после Копа Америка.

«Мне кажется, мы сейчас в более выгодном положении по сравнению с некоторыми другими командами. Сказали тогда, что это сложная для «Эвертона» ситуация, но мы вошли в положение Бразилии, ведь понимаем, какое значение имеют Олимпийские игры для спортсменов. Мы сможем рассчитывать на Ришарлисона», - приводит слова Бенитеса Sky Sports.