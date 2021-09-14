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Премьер-лига

Калверт-Льюин вылетел на несколько недель

14 Сентября 2021 • 14:56 Комментировать
Эвертон
3:1
Бёрнли
окончен

Центральный нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин не сможет помочь своей команде в нескольких следующих поединках.

Рафаэль Бенитес после игры с «Бёрнли» рассказал о нынешнем состоянии своего 24-летнего подопечного. По словам испанского менеджера, ему пришлось отказаться от услуг Доминика в последнем матче по причине наличия у футболиста физических проблем.

«Калверт-Льюин сломал палец на ноге. Ему приходилось переступать через боль на тренировках. На днях он повредил четырёхглавую мышцу ноги. Нам придётся подождать две-три недели, если не больше», - цитирует Бенитеса BT Sport.

В нынешнем сезоне у Доминика Калверт-Льюина три забитых мяча в трёх поединках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Доминик Калверт-Льюин
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