Калверт-Льюин вылетел на несколько недель

Центральный нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин не сможет помочь своей команде в нескольких следующих поединках.

Рафаэль Бенитес после игры с «Бёрнли» рассказал о нынешнем состоянии своего 24-летнего подопечного. По словам испанского менеджера, ему пришлось отказаться от услуг Доминика в последнем матче по причине наличия у футболиста физических проблем.

«Калверт-Льюин сломал палец на ноге. Ему приходилось переступать через боль на тренировках. На днях он повредил четырёхглавую мышцу ноги. Нам придётся подождать две-три недели, если не больше», - цитирует Бенитеса BT Sport.

В нынешнем сезоне у Доминика Калверт-Льюина три забитых мяча в трёх поединках АПЛ.