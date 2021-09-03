Рондон: «Бенитес изменил мое видение футбола»

Саломон Рондон дал интервью по случаю своего воссоединения с Рафаэлем Бенитесом в «Эвертоне».

«Мне будет очень приятно выступать в команде Рафы, поскольку этот менеджер изменил моё видение футбола. Он требует, чтобы я делал всё в интересах команды, помогал своим партнёрам.

Мы были вместе в «Ньюкасле», и тогда он объяснил мне базовые принципы игры нападающего. В Китае всё было так же.

Я видел стартовые матчи «Эвертона» в этом сезоне. Максимально отождествляю себя с ливерпульской командой. Мне близки их идеи», - приводит слова Саломона Рондона BT Sport.

Напомним, что 31-летний венесуэлец в прошлом сезоне выступал за ЦСКА по аренде и успел отличиться в футболке «армейцев» 4 голами в 13 поединках.