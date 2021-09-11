Рафаэль Бенитес – о Хамесе: «Он теперь понимает, что необходимо сфокусироваться на футболе»

Хамес Родригес, который планировал летом покинуть «Эвертон», так и не смог найти для себя другой вариант продолжения карьеры. К тому же, колумбиец испортил отношение с английским клубом, бойкотировав тренировки и негативно высказываясь об «ирисках» в прессе.

Впрочем, новый наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес не является категорически настроенным против футболиста. Испанец даже поддержал Хамеса, отметив, что полузащитник может исправить ситуацию. «Он теперь понимает, что необходимо сфокусироваться на футболе и доказать всё делом. Для нас это отличные новости, ведь он многое может дать команде в игровом плане», - сказал главный тренер в интервью изданию AS.

Уточним, что за несколько дней до закрытия трансферного окна Хамес отказался переезжать в турецкий чемпионат.