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Рафаэль Бенитес – о Хамесе: «Он теперь понимает, что необходимо сфокусироваться на футболе»

11 Сентября 2021 • 10:04 Комментировать
Эвертон
...
Бёрнли
1.72 3.80 4.80
13.09 22:00

Хамес Родригес, который планировал летом покинуть «Эвертон», так и не смог найти для себя другой вариант продолжения карьеры. К тому же, колумбиец испортил отношение с английским клубом, бойкотировав тренировки и негативно высказываясь об «ирисках» в прессе.

Впрочем, новый наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес не является категорически настроенным против футболиста. Испанец даже поддержал Хамеса, отметив, что полузащитник может исправить ситуацию. «Он теперь понимает, что необходимо сфокусироваться на футболе и доказать всё делом. Для нас это отличные новости, ведь он многое может дать команде в игровом плане», - сказал главный тренер в интервью изданию AS.

Уточним, что за несколько дней до закрытия трансферного окна Хамес отказался переезжать в турецкий чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Хамес Родригес
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